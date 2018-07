Xi Jinping en visite au Sénégal, avant le Rwanda et l’Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le président chinois, Xi Jinping est arrivé samedi à Dakar pour une visite d’Etat de 48 heures. Il se rendra ensuite au Rwanda, puis en Afrique du Sud.

« Le parcours du peuple chinois est un message d'espoir pour dire que le sous développement n'est pas une fatalité et que la bataille pour le progrès se gagne par un état d'esprit combatif » a déclaré le président sénégalais en présence de son homologue chinois. « S’agissant des relations sino-africaines, le Sénégal considère positivement le rôle de la Chine en Afrique.» a ajouté M. Sall.

Selon les autorités sénégalaises, la coopération avec la Chine représente à ce jour une quarantaine de projets et programmes : « Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards et sur ce montant, 963 milliards ont été mobilisés entre 2012 et 2018 », a rappelé Macky Sall.

De son côté, Xi Jinping a émis un message d’optimisme à l’égard de l’Afrique : « J’ai le vif sentiment que ce continent recèle un énorme potentiel de développement et qu’il est promis à un avenir radieux. » a-t-il assuré.