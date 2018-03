Financement de la campagne Sarkozy : Saïf al Islam Kadhafi affirme détenir des « preuves solides » contre l’ancien président français

(Agence Ecofin) - L’affaire du financement illégal de la campagne électorale de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, n’en finit pas de créer du remous sur la scène médiatique internationale.

En témoigne, la toute dernière déclaration de Saïf al-Islam Kadhafi. En effet, dans une interview exclusive accordée à Africa News, le fils de l’ancien guide libyen s’est réjoui de la mise en garde vue de Nicolas Sarkozy par la justice française.

Tout en déplorant une réaction un peu tardive de la part de la justice française, Saïf al-Islam Kadhafi a affirmé détenir des preuves contre l’ancien patron de l’Elysée. « Elle (la garde à vue de Sarkozy, NDLR) vient en retard et après 7 ans de guerre. Je dis dommage parce que j'avais donné moi-même les preuves sur cette affaire (...) mais la justice, que ce soit en France ou à l'international, n'a pas bougé à l'époque » a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je précise que j’ai encore des preuves solides contre Sarkozy. Et je n’ai pas encore été entendu comme témoin dans cette affaire, ni Abdallah Senoussi, l’ex-directeur des services de renseignements libyen qui détient encore un enregistrement de la première réunion de Sarkozy et Kadhafi à Tripoli avant sa compagne électorale ».

Cette affirmation marque un nouveau rebondissement dans une affaire ouverte depuis 2013 par la justice française. En effet, Saïf al-Islam Kadhafi qui a annoncé ce lundi sa candidature à l’élection présidentielle en Libye, a déclaré vouloir voir celui qu’il considère comme un « criminel de guerre » être traduit devant la justice internationale pour ses « crimes contre la Libye ».

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)