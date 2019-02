Royaume Uni-Afrique: 40 millions $ et un nouveau partenariat pour renforcer la coopération avec l'Union africaine

(Agence Ecofin) - Le Royaume-Uni vient de signer avec l’Union africaine (UA), un nouveau « partenariat stratégique » visant à renforcer la coopération du pays européen avec ses partenaires africains. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi, le gouvernement britannique à travers un communiqué.

D’après le communiqué, le nouveau partenariat devrait couvrir les domaines de la sécurité et du changement climatique.

« Notre nouveau partenariat consolidera également nos relations avec l'Union africaine, en s'appuyant sur des liens économiques croissants pour créer de nouvelles opportunités pour les jeunes et renforcer nos liens étroits.», a à cet effet, indiqué la ministre britannique d'État pour l'Afrique, Harriett Baldwin (photo).

Près de 40 millions $ devraient également être décaissés par le pays sur une période de trois ans. Ce financement devrait servir à « former des soldats de la paix au Kenya, à faciliter la tenue d'élections libres et équitables et à appuyer la prochaine phase des négociations sur la zone continentale africaine de libre-échange », indique le communiqué.

Depuis l’annonce de sa sortie de l’Union européenne, le gouvernement britannique a multiplié les plans de coopération avec plusieurs pays africains. En visite au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud en août dernier, la première ministre Theresa May, avait annoncé son intention de faire du Royaume-Uni, le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, d’ici à 2022.

Le pays a également annoncé une expansion de son réseau diplomatique sur le continent et la mise en place d’une politique étrangère mieux axée sur le commerce et les investissements en Afrique.

Moutiou Adjibi Nourou



Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/fiscalite/2002-64147-le-royaume-uni-veut-rendre-lafrique-moins-dependante-de-laide-etrangere-en-renforcant-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale