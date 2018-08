Hommage à Kofi A. Annan, par Akinwumi A. Adesina, Président de la Banque africaine de développement

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de M. Kofi A. Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies.

Annan était un mentor et un père pour moi. Son humilité et son sens de la décence peu communs, son altruisme et sa compassion en ont fait un joyau pour toute l’humanité.

Gentleman distingué, Annan était une icône mondiale et un homme de paix qui soutenait fermement la bonne gouvernance et le sens des responsabilités des dirigeants.

Il était mon patron en sa qualité de Président du Conseil de l'Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), lorsque j'étais vice-président de l’institution. Il avait une passion contagieuse pour l’éradication de la faim et de la pauvreté.

Il m'a beaucoup soutenu lorsque j'étais ministre de l'Agriculture du Nigéria, alors qu'il était membre du groupe des personnalités éminentes ; groupe qui a contribué à soutenir la transformation de l'agriculture au Nigéria.

Il a co-présidé, avec beaucoup de rigueur, le Groupe de haut niveau composé de dirigeants mondiaux pour soutenir la Banque africaine de développement dans ses efforts visant à accélérer le développement de l’Afrique.

En tant que Secrétaire général des Nations Unies et tout au long de sa carrière, M. Annan a permis au continent africain de s’imposer mondialement.

L’Afrique a perdu un de ses plus beaux joyaux.

Ses paroles riches en sagesse nous manqueront.

Que son âme repose en paix.

