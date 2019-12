Au Niger, les partis de la majorité présidentielle condamnent la campagne menée contre la France et les Etats-Unis

(Agence Ecofin) - Dans une déclaration rendue publique, mardi 17 décembre 2019, les partis membres de la majorité présidentielle que sont la MRN (Mouvance pour la renaissance du Niger) et l’APR (Alliance pour la République) ont condamné la campagne qui est actuellement menée contre les forces étrangères qui appuient le Niger et tout le Sahel dans la lutte contre le terrorisme.

Ces alliés que sont la France et les Etats-Unis d'Amérique « sont dans nos pays à notre demande souveraine. La France en particulier dépense beaucoup de ressources pour entretenir l'opération Barkhane et a perdu plus de 40 de ses fils au Mali. Il y a seulement de cela quelques jours, elle avait perdu 13 hommes dont 6 officiers dans un accident de ses 2 hélicoptères au Mali », affirment les membres de cette coalition politique.

Ces partis de la majorité au pouvoir soutiennent que ceux qui entretiennent cette campagne contre la France veulent provoquer un ressentiment au sein de l'opinion contre ce pays. « Ceux qui tiennent par-dessus tout à voir les militaires de nos partenaires quitter nos pays et qui en ont fait a posteriori la raison de leur combat, sont les terroristes. Ceux qui formulent la même demande, mais sous d'autres prétextes, surtout lorsqu'ils font recours à la manipulation de l'opinion, sont leurs alliés objectifs ».

Pour eux, l'argument des richesses qu'on « pillerait grâce aux soi-disant » bases militaires n’est pas justifiée, dans ce sens que « l'Allemagne n'a aucune entreprise au Niger et la France n'en a que très peu », et « les Etats-Unis n'ont aucune entreprise au Niger ». A contrario, la Chine qui y dispose du plus grand nombre d’entreprises n'a pas un seul soldat au Niger.