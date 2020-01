En guerre contre la justice angolaise, Isabel Dos Santos envisage la possibilité de briguer la présidence en 2022

(Agence Ecofin) - La milliardaire angolaise, Isabel Dos Santos (photo), pourrait entrer dans la course pour la présidentielle en 2022. C’est ce qui ressort d’une interview accordée par la 1ère fortune féminine d’Afrique, à la Radio-télévision publique portugaise (RTP).

Répondant à une question sur l’hypothèse de sa candidature à l’élection présidentielle 2022 en Angola, la femme d’affaires a répondu : « c’est possible ». C’est la première fois que la fille de l’ancien président Eduardo Dos Santos exprime des velléités politiques, après avoir toujours revendiqué son statut de simple entrepreneure dans une sphère politique dominée pendant des années par sa famille.

Depuis plusieurs semaines, cette femme de 46 ans fait l’objet d’une enquête pour corruption qui a entraîné le gel de plusieurs de ses comptes bancaires et de ses actifs dans de nombreuses entreprises angolaises. Cette décision est un énième épisode de la campagne anticorruption lancée depuis 2017 par le président Joao Lourenço et qui a entraîné l’éviction d’Isabel Dos Santos de la tête de la Sonangol, la société pétrolière d’Etat, et la mise aux arrêts de son frère José Filomeno Dos Santos, ancien président du fonds souverain angolais.

Pour Isabel Dos Santos qui nie les accusations impliquant également son époux, il ne s’agit là que d’un règlement de comptes politique.

« Il n'est pas possible d'utiliser de manière sélective la prétendue lutte contre la corruption pour neutraliser ceux que l'on pense être de futurs candidats politiques », a-t-elle déclaré à la RTP. Et d’ajouter : « je ferai tout ce que j'aurai à faire pour défendre et servir mon pays ».

Si sa candidature était confirmée dans les prochains mois, Isabel Dos Santos aurait fort à faire pour se tracer une route vers la magistrature suprême. Au sein même de la population, elle divise tant par son statut d’entrepreneure à succès que par les nombreux scandales de corruption dans lesquels elle et sa famille sont impliquées depuis plusieurs années.

Moutiou Adjibi Nourou

