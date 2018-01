Ali Bongo et Wang Yi font le tour d’horizon sur la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine

(Agence Ecofin) - Arrivé le 14 janvier 2018, à Libreville, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi accompagné d’une forte délégation d’hommes d’affaires, a été reçu en audience ce 15 janvier 2018 par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba.

Si cette rencontre entre les deux hommes a été l’occasion d’un tour d’horizon sur la coopération bilatérale entre les deux pays, il est aussi évident qu’elle s’inscrit dans le cadre de la détermination des deux pays, à hisser leurs liens à un niveau supérieur.

Pris sous un autre angle, cette visite officielle du chef de la diplomatie chinoise traduit également les excellentes relations de grande amitié, de coopération fructueuse et d’engagement pour le progrès entre le Gabon et la Chine. Lesquelles relations, reposent sur l’histoire commune des deux pays et les nobles buts partagés par les deux peuples amis.

Pour rappel, c’est en 1974 que la Chine et le Gabon ont établi leurs relations diplomatiques. Elles sont fondées sur le respect mutuel et une coopération dynamique en matière politique et économique.

Selon des sources diplomatiques, cette visite fait partie intégrante d’une nouvelle tournée africaine de la délégation chinoise, qui a débuté ce week-end par le Rwanda. Elle constitue enfin une étape préparatoire du prochain Forum de la coopération Chine-Afrique prévu dans quelques mois.

Stéphane Billé