Tunisie : le 2e tour de la présidentielle devrait opposer Kais Saïed et Nabil Karoui, l’exact contraire l’un de l’autre

(Agence Ecofin) - Les analyses des instituts de sondage tunisiens convergent. Le second tour de l’élection présidentielle devrait opposer Kais Saïed (19.5%) et Nabil Karoui (15,5%).

Le premier est un éminent juriste, rigoureux, spécialiste en droit constitutionnel, qui se veut pourfendeur de la corruption. Le second, souvent comparé à Berlusconi, est un publicitaire et un showman, actuellement en prison pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.

Kais Saïed n’a pas de parti, politique, il a mené une campagne sobre, discrète et économe en moyens. Nabil Karoui a mobilisé son parti, sa fortune et sa télévision pour se mettre en scène dans des actions caritatives proches de la téléréalité.

Kais Saïed veut remplacer l’actuelle Assemblée législative par des conseils locaux élus sur des projets et révocables par les électeurs. Nabil Karoui se présente en candidat anti-sytème et promet à chaque citoyen santé, éducation, alimentation, logement et eau.

Kais Saïed est soupçonné de rouler secrètement pour les islamistes. Nabil Karoui est soupçonné de vouloir se faire élire pour échapper à la justice.

Il reste désormais aux Tunisiennes et aux Tunisiens de trancher.

DF

