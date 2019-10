Le Soudan et le Soudan du Sud engagent des discussions sur le tracé de leur frontière commune

(Agence Ecofin) - Le Soudan et le Soudan du Sud ont entamé, cette semaine, un nouveau round de leurs pourparlers sur le tracé de leur frontière commune. C’est ce que rapporte le site d’information Sudan Tribune, citant des sources officielles.

Démarrée dimanche dernier, avec l'appui du Programme frontalier de l'Union africaine (AUBP), la réunion du Comité technique mixte soudanais et sud-soudanais pour la démarcation des frontières (JTCB) doit permettre aux deux pays de s’entendre sur leurs nouvelles limites territoriales.

Les discussions concernent des zones revendiquées et contestées à la frontière de 2000 km entre le Soudan et le Soudan du Sud, notamment les zones d’Abyei, Joudat Al-Fakhar, Jebel al-Migainais, Kaka, l'enclave de Kafia Kingi et la Zone des 14 miles.

« L'ordre du jour du Comité est basé sur les décisions de la Commission frontalière mixte (JBC), et il préparera un projet de description détaillée des frontières convenues et des procédures nécessaires pour délimiter le terrain », a déclaré Muaz Mohamed Ahmed Tango, chef de la Commission frontalière nationale du Soudan.

Pour rappel, depuis la sécession du Soudan du Sud, actée le 9 juillet 2011, la République du Soudan a perdu 25% de son territoire et la majeure partie de ses ressources pétrolières. Malgré leur séparation, les deux pays continuent de se disputer plusieurs territoires, en raison d’une délimitation encore floue des frontières qui les séparent. Cependant, à Khartoum, les nouvelles autorités ont récemment annoncé être disposées à convenir de la libre circulation des personnes et des biens entre les deux nations et se sont dites prêtes à ouvrir les points de passage entre les deux pays, avant même la démarcation définitive de la frontière.

Notons que les réunions du comité sont prévues pour durer trois jours, avant que les résultats ne soient soumis aux dirigeants des deux pays.

Moutiou Adjibi Nourou

