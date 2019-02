Maroc-Espagne : Mohammed VI et Felipe VI veulent consolider l’axe Rabat-Madrid

(Agence Ecofin) - La visite d’Etat qu’effectue du 13 au 14 février, le roi d’Espagne au Maroc a été l’occasion pour les deux pays de raffermir leur coopération bilatérale à travers l’établissement d’un partenariat stratégique multidimensionnel. Au menu de la visite, des entretiens entre Mohammed VI et Felipe VI ainsi que la signature d’une dizaine d’accords qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l’axe Rabat-Madrid.

L’axe Rabat-Madrid est stratégique pour les deux voisins. C’est au-delà de la symbolique, la substance de la visite d’Etat au Maroc qu’effectue, du 13 au 14 février et sur invitation de Mohammed VI, le roi d’Espagne Don Felipe VI. C’est en effet grande pompe que le souverain espagnol, accompagné de la reine Dona Letizia ainsi qu’une importante délégation, a été accueilli mercredi 13 février à l’aéroport de Rabat-Salé par son homologue du Maroc, qui était pour la circonstance entouré du prince héritier Moulay El Hassan, et des membres de la famille royale. Un accueil en majesté qui vise à magnifier « l’excellence des relations entre les deux royaumes voisins » alliés historiques, et portée par une volonté affichée de raffermir les relations bilatérales qui existent entre le Maroc et l’Espagne. Cette dernière étant, par ailleurs, le premier partenaire commercial du Royaume Chérifien.

Les deux souverains se sont ainsi entretenus en tête à tête au Palais des Hôtes à Rabat, avant de présider la cérémonie de signature de 11 nouveaux accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Partenariat multidimensionnel

Selon le communiqué publié à l’issue de la cérémonie de signature, les 11 nouveaux accords qui viennent renforcer la coopération bilatérale entre le royaume chérifien et ibérique, sont « de nature à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération maroco-espagnoles, témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, ainsi que de la volonté des deux souverains, le Roi Mohammed VI et le Roi Don Felipe VI, de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui lie les deux pays voisins et amis ».

Sur le plan économique, les deux pays ont également décidé de mettre en place un Groupe d’impulsion économique (GIE), une structure qui aura pour principal objectif de dynamiser la coopération économique entre Rabat et Madrid à travers tours les secteurs porteurs, notamment l’énergie, les échanges commerciaux, les infrastructures, le transfert de technologies, la recherche et le développement. Dans le même cadre, les deux pays se sont engagés à développer leur coopération dans le domaine culturel, éducatif et humain, tout en axant la réflexion sur la mise en place d’une entité chargée de la promotion de l’action culturelle et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie. Sur ce plan d’ailleurs, les deux pays ont signé un protocole relatif à la donation irrévocable par le royaume ibérique au Maroc, du Grand Théâtre Cervantes de Tanger.

La coopération en matière de lutte contre la criminalité a été également l’objet d’un accord entre le Maroc et l’Espagne qui été signé par les ministres de l’Intérieur des deux pays, respectivement, Abdelouafi Laftit et Fernando Grande-Marlaska Gomez. Au cours de la même cérémonie, les deux pays ont signé plusieurs mémorandums d’entente pour l’établissement d’un partenariat stratégique en matière d’énergie, au développement d’une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne ainsi que dans les domaines de la promotion des patrimoines culturels.

Un forum économique pour booster les échanges

Avant le retour du souverain espagnol à Madrid, les deux délégations ont pris part dans l’après-midi de ce jeudi 14 février, à un Forum économique marocco-espagnol au siège du ministère des Affaires étrangères. La rencontre qui a enregistré la présence des membres des gouvernements et des confédérations patronales des deux pays est destinée à consolider également les relations économiques en renforçant la coopération du secteur privé marocain et espagnol. Depuis 2012, l’Espagne est en effet le premier partenaire économique du Maroc, une place que les investisseurs et chefs d’entreprises espagnols entendent jalousement maintenir.

Le roi Felipe VI n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en exergue cet aspect lors de sa brève intervention devant les hommes d’affaires des deux pays, avant qu’il ne rejoigne la reine Letizia à la Bibliothèque nationale du Maroc, dernier acte d’une visite qui a surtout permis de réaffirmer l’excellence des relations entre Rabat et Madrid.