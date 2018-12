Côte d’Ivoire : annoncé partant depuis quelques temps déjà, Thierry Tanoh quitte finalement le gouvernement

(Agence Ecofin) - La présidence de la République de Côte d’Ivoire a annoncé à travers un communiqué rendu public ce lundi 10 décembre, la nomination d’Abdourahmane Cissé en tant que ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, en remplacement de Thierry Tanoh (photo).

Resté fidèle à la ligne adoptée depuis peu par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié, Tanoh avait, selon de nombreuses sources, manifesté son désir de quitter l’équipe gouvernementale.

En effet, Thierry Tanoh fait partie des cadres du parti créé par feu le président Félix Houphouët Boigny, à refuser d’adhérer au RHDP, nouvelle formation politique chère au président actuel, Alassane Ouattara. La création de ce nouveau parti dit ‘’unifié’’ constitue l’une des causes des tensions politiques entre anciens et alliés de la coalition au pouvoir.

Economiste et expert-comptable, Thierry Tanoh entre à la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale en 1994. Il occupera même les fonctions de vice-président pour Afrique subsaharienne, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Europe de l’Ouest entre 2008 et 2012. Il est de ce fait, le premier africain francophone à occuper, au sein de cette institution, un poste de vice-président opérationnel.

Il occupera par la suite, le poste de directeur général d’Ecobank (2012 – 2014), avant de rejoindre le gouvernement ivoirien.

Alors que le PDCI est clairement décidé à reconquérir la présidence de la République de Côte d’Ivoire, lors des prochaines élections présidentielles de 2020, Thierry Tanoh est considéré, tout comme Jean-Louis Billon, comme l’un des profils capables de porter l’étendard de ce parti à ces échéances électorales.