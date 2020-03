Soudan : le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok échappe à un attentat

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok (photo) a été la cible d’un attentat ce lundi 9 mars 2020 dans la capitale Khartoum. L’annonce a été faite par Ali Bakhit, son chef de cabinet, cité par de nombreux médias locaux.

L’attentat a eu lieu à Kober, un quartier du nord-est de la capitale, désormais bouclé par les forces de l’ordre. Il aurait été perpétré avec un engin explosif visant le convoi du responsable.

« Une explosion s'est produite au passage de la voiture du Premier ministre Abdallah Hamdok, mais grâce à Dieu, personne n'a été touché », a déclaré Ali Bakhit sur son compte Facebook. Selon la Télévision d’Etat, il « a été transporté dans un lieu sûr » par son service de sécurité.

Il s’agit du premier événement du genre visant un haut responsable du Conseil de transition depuis la chute du président Omar el-Béchir, il y a près d’un an. Alors que le pays peine à panser les plaies des années de dictature militaire et de crise économique qu’il a connues, cet attentat souligne la fragilité de la situation politique et sécuritaire du Soudan.

De son côté, le Premier ministre Hamdok se veut rassurant et déterminé. « J’assure au peuple soudanais que je suis en sécurité et en bonne santé. Ce qui s’est passé n’arrêtera pas la marche du changement et ne sera qu’une éclaboussure supplémentaire dans la grande vague de la révolution », a-t-il déclaré sur Twitter ce matin.

Pour l’instant, aucune revendication de l’attaque n’a été faite et aucune information n’a encore été fournie sur de présumés coupables.

Moutiou Adjibi Nourou