L’organe en charge des élections au Cameroun retient finalement neuf candidats pour l’élection présidentielle du 7 octobre 2018

(Agence Ecofin) - Elections Cameroon (Elecam), l’organisme public en charge de l’organisation des élections au Cameroun, a rendu publique, ce 7 août 2018, la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018.

Sont finalement en lice pour cette consultation électorale, neuf candidats sur les 28 ayant fait acte de candidature.

Il s’agit d’abord de trois habitués de ce scrutin. En première ligne, l’on retrouve Paul Biya (photo), le président sortant, présenté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) ; Garga Haman Adji, ancien ministre de la Fonction publique démissionnaire, présenté par l’Alliance pour la démocratie et le développement (ADD) ; et Adamou Ndam Njoya, ancien ministre de l’Education nationale, qui préside depuis 1991 aux destinées de l’Union démocratique du Cameroun (UDC).

Ensuite, l’on retrouve de nouvelles figures en phase d’ascension dans le landernau politique camerounais. Parmi eux, l’avocat Akéré Muna, célèbre membre de la société civile, visiblement en rupture avec le pouvoir, dont il a plusieurs fois défendu la cause dans les affaires judiciaires ; Maurice Kamto, universitaire de renom, ancien membre du gouvernement démissionnaire, qui a par la suite créé le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) ; ou encore Joshua Osih, député et Vice-président du Social Democratic Front (SDF), qui prend pour la première fois la place de Ni John Fru Ndi dans la course pour la magistrature suprême, pour le compte du parti leader de l’opposition camerounaise.

Enfin, l’on retrouve, d’une part, deux jeunes révélés par leurs prises de position dans le débat politique dans le pays, et d’autre part, un illustre inconnu au bataillon. Dans le premier cas, il s’agit de Cabral Libii, un jeune doctorant en droit adoubé par l’Union nationale pour l’intégration vers la solidarité (Univers), et de Serge Espoir Matomba, du parti dénommé Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs). Dans le 2ème cas, l’on découvre un certain Ndifor Afanwi Franklin du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc).

Selon le communiqué publié par Elecam, au total 28 dossiers de candidatures ont été reçus, mais seulement 27 ont été examinés, suite au désistement d’un candidat ayant finalement jeté son dévolu sur le candidat du Rdpc. 18 dossiers ont donc été rejetés pour divers motifs.

Selon les lois camerounaises, les candidats dont les dossiers ont été rejetés qui estiment avoir été lésés, disposent de deux jours suivant la publication des résultats pour saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux pré-électoral.

