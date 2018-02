Zimbabwe : l’état de santé de l’opposant Morgan Tsvangirai se dégrade, ses partisans redoutent le pire

(Agence Ecofin) - Gravement malade depuis un certain moment déjà, l’état de santé de Morgan Tsvangirai, figure de proue de l’opposition zimbabwéenne et leader du Movement for Democratic Change (MDC) party, se serait fortement dégradé ce lundi, indiquent des sources proches de sa famille et de son parti.

Agé de 65 ans, Morgan Tsvangirai avait révélé, en 2016, qu'il souffrait d'un cancer du côlon. Ce qui lui a valu d’être plusieurs fois hospitalisé en Afrique du Sud, pour y suivre un traitement.

Début janvier, il est de nouveau retourné à Johannesburg pour un traitement alors que son état de santé continuait à se détériorer.

« La situation ne semble pas bonne », a confié un membre de son parti le MDC à Reuters, ajoutant qu’il est « gravement malade, et nous devrions nous préparer au pire ».

Selon des sources familiales, Morgan Tsvangirai aurait même perdu l'appétit et rencontrerait des difficultés pour manger ou avaler des liquides. Il aurait également des problèmes respiratoires.