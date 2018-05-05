Politique

La composition du nouveau gouvernement du Gabon

La composition du nouveau gouvernement du Gabon

(Agence Ecofin) - Pour rappel, jeudi 3 mai, deux jours après avoir présenté la démission de son gouvernement à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle, le premier ministre gabonais, Emmanuel Issoze Ngondet, a été reconduit dans ses fonctions.

La composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce 4 mai par M. Jean Yves Teale (photo), Secrétaire général de la Présidence de la République.

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
M. Emmanuel ISSOZE NGONDET

1. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
M. Régis IMMONGAULT TATANGANI 

2. MINISTRE D’ETAT, DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, GARDE
DES SCEAUX
M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU 

3. MINSTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épouse TATY 

4. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
M. Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA 

5. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
M. Lambert Noël MATHA 

6.MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
M. Guy-Bertrand MAPANGOU

7. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
M. Francis NKEA NZIGUE 

8. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE CHARGE DU TOURISME
M. Alain Claude BILIE BY NZE 

9. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
M. Jean-Fidèle OTANDAULT 

10. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’HABITAT
M. Michel MENGA M’ESSONE 

11. MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU IV.

12. MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
M. Jean-Marie OGANDAGA 

13. MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES
Mme Madeleine BERRE 

14. MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES
M. Christian MAGNAGNA 

15. MINISTRE DU PETROLE ET DES HYDROCARBURES
M. Pascal HOUAGNI AMBOUROUE

16. MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
M. Patrick EYOGO EDZANG 

17. MINISTRE DE L’EGALITE DES CHANCES, CHARGE DE LA DECENNIE DE LA FEMME
Mme Estelle ONDO 

18. MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE
M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU 

19. MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT
M. Julien NKOGHE BEKALE 

20. MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENTREPRENARIAT NATIONAL
Mme Carmen NDAOT 

21. MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
M. Jacques Denis TSANGA 

22. MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC CHARGE DE LA REFORME DE L’ETAT
M. Ali Akbar ONANGA Y’OBEGHE

23. MINISTRE DU COMMERCE
M. David MBADINGA 

24. MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA JEUNESSE, CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

25. MINISTRE DE LA PECHE ET DE LA MER
Mme Chantal LOUPDI

26. MINISTRE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES
M. Noël Nelson MESSONE 

27. MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
M. Justin NDOUNDANGOYE

 28. MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
M. Guy-Maixent MAMIAKA

29. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU SUIVI DES ACTES DU DIALOGUE
M. Placide NDONG MEYO

30. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE, CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Mme Patricia TAYE 

31. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION
Mme Chantal AKOUOSSO 

32. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE, ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT
M. Hilaire MACHIMA 

33. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES
Mme Paule Christiane GONDI-M’BOUALA

34. MINISTRE DELEGUÉ AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE
Mme Edwige BETHA ESSOUKOU 

35. MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
Mme Irène LINDZONDZO

36. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
Mme Clotilde Chantal MBOUMBA LOUEY 

37. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES MINES
M. Jean - Marie OBAME ONDO 

38. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
M. Jonathan NDOUTOUME NGOME 

39. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme Léa MIKALA 

40. MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE, CHARGE DU TOURISME
Mme Laeticia DIWEKOU


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