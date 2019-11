Nigeria : le gouvernement prolonge la fermeture des frontières jusqu'en 2020

(Agence Ecofin) - Le Nigeria va maintenir la fermeture de ses frontières jusqu’à la fin janvier 2020, ont annoncé ce week-end plusieurs médias locaux, citant des sources officielles.

Dans un document officiel publié vendredi dernier, le gouvernement nigérian a indiqué que la mesure, en vigueur depuis plusieurs mois, avait eu de nombreuses répercussions positives. Sa prolongation vise donc à renforcer ces effets positifs, dans le cadre des objectifs fixés par le président Muhammadu Buhari, lors de sa mise en œuvre.

« J'ai l'honneur de vous informer que, malgré le succès retentissant de l'opération, en particulier sur le plan de la sécurité et des avantages économiques pour la nation, il reste encore quelques objectifs stratégiques à atteindre. […] Dans ce contexte, M. le Président a approuvé la prolongation de la mesure jusqu'au 31 janvier 2020 », a indiqué le document, cité par le site d’information nigérian The guardian.

Si cette annonce vient ruiner les espoirs d’une réouverture des frontières terrestres avant la fin de l’année 2019, il faut noter que c’est la première fois qu’Abuja fixe une date limite pour la fin de la mesure, depuis qu’elle affecte tous les biens circulant de part et d’autre des frontières terrestres nigérianes. Elle intervient, quelques semaines, après la sortie médiatique du colonel Hameed Ali, contrôleur général des douanes, qui avait déclaré que le pays poursuivrait la mesure jusqu’à l’obtention des « résultats escomptés », évoquant qu’il n’y avait pas de « limite de temps ».

Pour rappel, cette mesure, contraire aux accords de libre circulation des personnes et des biens, signés et ratifiés par le Nigeria, avait été justifiée par le président Buhari, par la nécessité de lutter contre la contrebande de produits alimentaires, particulièrement le riz, qui inondent le marché nigérian, principalement via la frontière béninoise. Aucun accord n’a encore été annoncé entre le Nigeria et ses voisins, pour lever une mesure qui paralyse déjà les activités de nombreux commerçants d’Afrique de l’Ouest.

Moutiou Adjibi Nourou

