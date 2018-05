Sénégal : l’architecte et actuel PCA de la BRVM, Pierre Goudiaby Atepa candidat à la présidentielle de 2019

(Agence Ecofin) - L’architecte et actuel président du conseil d’administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’UEMOA, Pierre Goudiaby Atepa (photo), envisage d’être candidat à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, annonce le quotidien l’As.

Selon le journal sénégalais, Pierre Goudiaby Atepa a, à cet effet, été reçu hier par l’ancien président Abdou Diouf dont il fut le conseiller. Ce dernier aurait même « béni son projet », soutient l’As.

Par ailleurs, en vue de mettre toutes les chances de son côté, le futur candidat à la présidentielle du Sénégal entend aussi rencontrer l’ancien président Adboulaye Wade dont il est également proche, assure le journal.

Né en 1947 à Baïla, un village de Casamance, Pierre Goudiaby Atepa a grandi à la Medina de Dakar avec un parcours scolaire et universitaire effectué au Sénégal et aux Etats-Unis. Il dirige aujourd’hui le plus grand cabinet d’architecture du Sénégal et l’un des plus importants d’Afrique. En plus d’Atepa Technologies, une société d’ingénierie technique, financière et immobilière. Possédant des bureaux dans nombre de pays africains : Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Togo, Mauritanie, Tchad, République démocratique du Congo ou encore Burkina Faso, Pierre Goudiaby Atepa s’étend à Paris en 2006 et à Pékin en 2010.

Grâce à un concours organisé par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Pierre Goudiaby Atepa et un de ses confrères, Cheikh Ngom, réalisent la construction du siège de l'institution à Dakar, en 1975. Il en est de même d’autres réalisations telles que l’aéroport international de Banjul en Gambie.

Pierre Goudiaby Atepa a été président de l’Ordre des architectes du Sénégal et de l’Union des architectes d’Afrique, mais également membre de l’Académie internationale d’architecture. Par ailleurs, il est depuis le 25 juin 2015, le PCA de la BRVM.