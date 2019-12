Gabon : composition du nouveau gouvernement

(Agence Ecofin) - Par décret du président de la République, un nouveau gouvernement gabonais de 31 membres a été nommé ce 2 décembre 2019. Brice Laccruche Alihanga, Noël Mboumba, Jean-Fidèle Otandault et Roger Owono Mba perdent leur portefeuille. Ils étaient jusqu’ici respectivement ministre chargé du Suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable, ministre du Pétrole, ministre du Budget et des Comptes publics et ministre de l’Économie, des Finances et des Solidarités nationales.

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT : M. Julien NKOGHE BEKALE (photo)

LES MINISTRES D’ETAT

Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur : M. Lambert Noël MATHA

Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères : M. Alain-Claude BILIE-BY-NZE

Ministre d’État, Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement : M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale : Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

LES MINISTRES

Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes : Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE épse TATY

Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, de la Lutte contre la Corruption et de l’Évaluation des Politiques Publiques : M. Francis NKEA NDZIGUE

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et du Transfert de Technologies : M. Jean De Dieu MOUKAGNI IWANGOU

Ministre de la Culture et des Arts : M. Michel MENGA M’ESSONE

Ministre de l’Économie et des Finances : M. Jean-Marie OGANDAGA

Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Chargé du Dialogue Social : Mme Madeleine BERRE

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation : M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques : M. Pascal HOUANGNI AMBOUROUET

Ministre de la Justice : Mme Erlyne Antonella NEMBET épouse DAMAS

Ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures, et de l’Habitat : M. Léon BONDA BALONZI

Ministre de la Promotion et de l’Intégration de la Femme au Développement, Chargé de la lutte contre les Violences faites aux Femmes, Chargé du suivi de la stratégie de l’Investissement Humain, et des Solidarités Nationales : Mme Prisca KOHO épouse NLEND

Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, Chargé du Plan Climat, des Objectifs de Développement durable et du Plan d’Affectation des Terres : Professeur Lee WHITE

Ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, et de l’Industrie : M. Hughes MBADINGA MADIYA

Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires : M. Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

Ministre de la Santé : M. Max LIMOUKOU

Ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures, et des Mines : M. Vincent de Paul MASSASSA

Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, Chargé de l’Amélioration de l’Environnement des Affaires : Mme Carmen NDAOT

Ministre des Sports, Chargé de la Vie Associative : M. Franck NGUEMA

Ministre de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique : M. Patrick DAOUDA MOUGUIAMA

LES MINISTRES DELEGUES

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques : M. Christian MENVIE OBAME

Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères : M. Nanette LONGA MAKINDA

Ministre Délégué auprès du Ministre des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures, et de l’Habitat : Mme Françoise ASSENGONE OBAME

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Économie, et des Finances : M. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique : Mme Yolande NYONDA

Ministre Délégué auprès du Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, charge du Plan Climat, des objectifs de Développement durables et du Plan d’Affectation des Terres : M. Séverin MAYOUNOU

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Chargé du Dialogue Social : Mme Gisèle AKOGHET épouse NTOUTOUME.