Togo : Faure Gnassingbé entame un nouveau mandat

(Agence Ecofin) - Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a entamé ce dimanche 3 mai un nouveau quinquennat à la tête de son pays, devant un parterre d’officiels et de personnalités de marque.

Le Président élu, qui a prêté serment dans la capitale sur laquelle s’était abattue une pluie matinale, a juré devant la Cour Constitutionnelle, de défendre la Constitution et l’intérêt supérieur de la Nation.

Ce nouveau mandat, Faure Gnassingbé l’entame sur fond de crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus, qui s’est invité depuis le 06 mars dernier sur le territoire togolais (plus de 120 cas de contaminations recensés à ce jour).

Les priorités du nouveau quinquennat

Pour ce nouvel exercice, l’homme fort de Lomé entend préserver et assurer la paix et la sécurité, « particulièrement dans un espace régional à la situation sécuritaire sensible et volatile », comme il l’avait annoncé quelques semaines plus tôt dans une interview accordée à un média occidental. Également dans le viseur, la mise en place d’une gouvernance plus ouverte et inclusive, « qui renforcera la responsabilisation et permettra à la population de suivre les décisions qui seront prises ». Autre point fort annoncé du prochain mandat, la création de richesses à travers l’accélération du développement des secteurs à fort potentiels alignés sur le Plan National de Développement (PND 2018-2022).

Enfin, le social au sein duquel de nombreuses initiatives sont menées ces dernières années : il sera notamment question de l’amélioration de l'accès aux services sociaux de base pour la population, en particulier les plus vulnérables, la poursuite de la stratégie d'accès universel à l'énergie, à l'eau et à l'assainissement, le rapprochement des services publics de la population grâce à la technologie numérique et la facilitation de l'accès aux processus administratifs, l’opérationnalisation du système d'identité biométrique pour l'ensemble de la population, la mise en œuvre d’une meilleure politique de santé et d’éducation.

Mais pour l’heure, la principale priorité sera à l’éradication de la pandémie du Covid-19 sur le territoire.

