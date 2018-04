Botswana : après 10 ans au pouvoir, Ian Khama cède le fauteuil présidentiel

(Agence Ecofin) - Le Botswana connaît depuis ce samedi, un nouvel épisode de son histoire politique. Au pouvoir depuis 2008, le désormais ex-président Ian Khama (photo) a en effet cédé les rennes du pays à son vice-président.

Si l’alternance démocratique n’est pas vraiment une surprise dans ce pays enclavé d’Afrique australe, c’est plutôt la manière « peu habituelle » de la nouvelle transition qui étonne beaucoup. En effet, la démission du fils du premier président du Botswana indépendant, intervient plus d’un an avant la fin de son mandat et les élections présidentielles. « J'étais un soldat, je n'avais aucun intérêt à entrer en politique et j'ai plein de projets pour l'avenir, très loin de la vie politique.», a indiqué Ian Khama dans son dernier discours en tant que chef d’Etat.

Cette transition, à 18 mois des élections générales, s’explique par le fait que les mandats présidentiels dans le pays, ne sont pas réellement liés aux cycles électoraux.

Bilan et succession

Au terme de deux mandats, Ian Khama laisse un pays marqué par une forte croissance économique impulsée par ses exportations de diamants et de viandes bovines, ainsi qu’un paysage politique ancrée dans la démocratie, et la pratique de la bonne gouvernance. Si ses méthodes « autoritaires » ont parfois été dénoncés par ses adversaires politiques, il a néanmoins réussi à hisser son pays au rang d’exemple démocratique en Afrique.

Notons que son vice-président Mokgweetsi Masisi, qui a officiellement pris les rennes du pays ce 1er avril, a déclaré vouloir s’attaquer au problème du chômage et de la dépendance de l’économie botswanaise aux exportations de matières premières, et plus précisément au diamant.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)