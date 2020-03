Conflit libyen : Ghassan Salamé, le médiateur de l'ONU jette l'éponge

(Agence Ecofin) - Ghassan Salamé (photo), le médiateur des Nations unies dans le conflit libyen vient d’annoncer sa démission. L’homme de 69 ans a évoqué sur son compte twitter des raisons de santé.

Engagé dans le processus de paix en Libye depuis juin 2017, le politologue de formation, né au Liban, avait consacré ces trois dernières années à trouver un terrain d’entente entre les différentes forces en présence sur le théâtre libyen. « Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress, j'ai donc demandé au secrétaire général (de l'ONU) de me libérer de mes fonctions », a-t-il indiqué.

Pour de nombreux observateurs, cette décision pourrait être en réalité motivée par l’état actuel des discussions entre les différentes parties prenantes du conflit libyen. En effet, le 29 février 2020, le désormais ex-médiateur de l’ONU s’insurgeait lors d’une conférence de presse à Genève, contre le non-respect des « engagements pris à Berlin ». En cause notamment, l’ingérence de pays comme la Russie ou la Turquie qui malgré les discours officiels, continuent à soutenir militairement les parties en conflit sur le terrain.

Malgré les nombreux accords de cessez-le-feu signés ces derniers mois, les deux principaux camps qui se disputent le pouvoir, à savoir le gouvernement d’union nationale de Fayez al-Sarraj et l’Armée nationale libyenne de Khalifa Haftar n’ont cessé de s’affronter dans un pays ravagé par la violence depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Régulièrement invitées à la table des négociations pour trouver une solution pacifique au conflit, les deux personnalités ont souvent mis à mal les pourparlers soit par leur absence, soit par le non-respect des accords trouvés.

« Pendant deux ans, j'ai cherché à réunir les Libyens, à freiner l’ingérence étrangère et à préserver l'unité du pays », a indiqué Ghassan Salamé, déçu des échecs successifs des négociations. Si aucun détail n’a encore été fourni sur son remplaçant, la démission du diplomate devrait compliquer la gestion du conflit libyen par une communauté internationale jusque-là impuissante face à l’enlisement de la situation.

Moutiou Adjibi Nourou



Lire aussi:

20/01/2020 - Sommet de Berlin sur la Libye : les pays participants s'engagent à renoncer à toute « interférence » dans le conflit libyen