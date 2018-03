Cameroun : le président Paul Biya apporte des changements au sein de son gouvernement

(Agence Ecofin) - Le président Paul Biya du Cameroun a procédé vendredi 02 mars à un remaniement de son gouvernement. Le premier changement concerne le nombre de ministères. Un nouveau ministère est créé et sera principalement chargé de gérer les questions de décentralisation. A sa tête on retrouvera Elanga Obam Georges qui, jusque-là, était un conseiller technique auprès du Premier ministre.

Les autres changements majeurs concernent la nomination de certains ministres. Parmi les sortants on retrouve Edgard Alain Mebe Ngo'o qui était en charge du département des transports et Basile Atangana Kouna qui s'occupait du secteur de l'énergie et de l'eau. Ils sont remplacés par Ngale Bibehe et Eloundou Essomba Gaston.

Les autres nouveaux entrants sont Joseph Anderson Le, qui devient ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, partant de la présidence.

Nalova Nyongo Pauline prend le département des Enseignements secondaires, et Jules Doret Ndongo s’occupera des Forêts et de la Faune.

Les ministres Alamine Ousmane Mey en charge des Finances et Louis Paul Motaze, de l'Economie, la Planification et l'Aménagement du Territoire ont échangé leurs portefeuilles.

Yaouba Abdoulaye ministre délégué de M. Motaze le suit au ministère des Finances et Paul Tasong, ancien commissaire de la CEMAC en charge de la surveillance multilatérale, devient le ministre délégué de l'économie.

Les changements du jour ont aussi concerné des postes importants à la présidence de la République. L'ambassadeur du Cameroun en France devient le directeur en charge des affaires civiles à la Présidence de la République. Réné Sadi devient chargé de mission à la présidence et Etoga Yves Landy Galax devient Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie.

Le remaniement était annoncé de longue date mais il n’a pas l’ampleur attendue. Le Cameroun doit aujourd'hui gérer une conjoncture difficile et un certain mécontentement dans la population. La crise anglophone et les défis sécuritaires à l'Extrême Nord et à l'Est du pays constituent des sources d'inquiétudes.

Le pays organisera cette année trois élections dont la présidentielle.

Idriss Linge