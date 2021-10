Ethiopie : l’ONU réagit à l’expulsion du pays de 7 de ses hauts fonctionnaires

(Agence Ecofin) - Depuis le début de la guerre du Tigré, les relations entre le pouvoir central éthiopien et la communauté internationale se sont grandement détériorées. Jeudi, les autorités éthiopiennes expulsaient 7 hauts fonctionnaires de l’ONU, un geste qui n’a pas manqué de créer un tollé.

António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, s’est dit choqué après l’annonce de l’expulsion par les autorités éthiopiennes de sept personnes travaillant pour des agences humanitaires de l'ONU, le jeudi 30 septembre. Addis-Abeba reproche aux fonctionnaires des Nations unies de « s’ingérer dans les affaires intérieures du pays ».

Deux jours plus tôt, Martin Griffiths, responsable de l'aide des Nations unies et chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), accusait en effet le gouvernement d’avoir bloqué « de facto » l'aide humanitaire destinée à la région septentrionale du Tigré. Ce qui a, selon lui, condamné des centaines de milliers de personnes de cette région à la famine.

United Nations aid chief Martin Griffiths said on Tuesday he assumes famine has taken hold in #Ethiopia's #Tigray where a nearly three-month long "de-facto blockade" has restricted aid deliveries to 10% of what is needed in the war-torn region.



