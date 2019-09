Le président congolais Denis Sassou Nguesso annoncé en France pour une rencontre avec Emmanuel Macron

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est annoncé le 3 septembre 2019 en France, pour une rencontre avec Emmanuel Macron son homologue français, apprend-on d’une information rapportée par "Les Dépêches de Brazzaville", le principal média de ce pays, qui cite des sources diplomatiques. L'information n'est pas encore confirmée sur le site de la présidence de la République Française. On dispose donc de peu d'orientation sur le contenu des échanges entre les deux hommes.

Il est probable que le chef de l'Etat congolais soit reçu en sa qualité de président de la Commission climatique du bassin du Congo. L’espace regroupe 16 pays et est considéré comme très important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Alors que la question climatique a été au menu des échanges du dernier sommet du G7 à Biarritz, la question du bassin du Congo n'en faisait pas partie.

De l'avis de plusieurs experts, la forêt équatoriale n'est peut-être pas victime d'incendies géants de l’ampleur de ceux de l’Amazonie, mais elle se trouve sur un continent qui compte de larges superficies d'incendies initiées pour les pratiques agricoles.

Aussi, le bassin du Congo abrite ce qu'on appelle des tourbières, un matelas de feuilles mortes qui s'étend sur près de 145 000 kilomètres carrés et qui capture d’importantes réserves de carbonne. Selon certains scientifiques qui travaillent sur ce terrain, les pratiques agricoles, et les activités de déforestation et d'exploitations minières constituent un risque, qui pourrait conduire à un relâchement du gaz carbonique emprisonné dans ces tourbières.

Un défi que la France, qui se positionne en championne du climat, ne peut se permettre d'ignorer.

Idriss Linge