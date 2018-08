Côte d’Ivoire : proche de l’ex-président Henri Konan Bédié, le maire du plateau Akossi Bendjo révoqué de ses fonctions par le gouvernement ivoirien

(Agence Ecofin) - Le maire de la commune du Plateau, le centre des affaires de la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, Akossi Bendjo (photo), a été révoqué, ce jour, de ses fonctions, à la suite d’une décision prise en Conseil des ministres.

Selon le gouvernement ivoirien, Akossi Bendjo serait soupçonné de « faux en écriture publique » et de « détournements de fonds » constatés après une mission de vérification menée dans les différentes communes du district d’Abidjan.

Haute personnalité du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié, le maire Akossi Bendjo paye, selon de nombreux observateurs, son opposition au parti unifié RHDP tel que prôné par le président Alassane Ouattara. Et ce, en prélude aux prochaines élections locales qui devraient se tenir en septembre de cette année.

Il y a environ deux semaines déjà, la directrice financière de la mairie du Plateau, Mme Edwige Ngoran, avait été mise aux arrêts et placée sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), après avoir été convoquée et entendue par la gendarmerie, dans le cadre de cette affaire.

Une action judiciaire qui aura vite fait d’occasionner une levée de boucliers de la part des militants du PDCI, qui n’ont pas manqué d’apporter leur soutien à Akossi Bendjo. Ceux-ci l’estimant victime d’une « cabale judiciaire » dans le but de l’écarter de la course à l’élection municipale face à un autre candidat déclaré, à savoir Fabrice Sawegnon, dirigeant du groupe de communication Voodoo, et fortement adoubé par les autorités actuelles du pays.

Nul doute que cette décision de révocation du maire Akossi Bendjo, réputé proche de l’ancien président Henri Konan Bédié, viendra encore exacerber les tensions déjà palpables au sein de la coalition au pouvoir. De sorte même à conduire à un divorce à moins de deux ans de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, en 2020.

Lire aussi:

04/07/2018 - Côte d’Ivoire : dissolution du gouvernement sur fond de tensions au sein de la coalition au pouvoir

17/07/2018 - Côte d'Ivoire : naissance du RHDP, Alassane Ouatarra désigné président du parti unifié