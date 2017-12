Les 5 événements africains majeurs de 2017, selon la rédaction d’Ecofin

(Agence Ecofin) - Comme chaque fin d’année (voir 2016, 2015, 2014, 2013), l’équipe de l’agence Ecofin a sélectionné les événements qui auront, de son point de vue, le plus d’impacts sur les économies africaines. Chacun a voté et, au décompte des points, voici les informations majeures qui se sont détachées.

Trois présidents inamovibles jettent l’éponge, la culture de l’alternance s’impose en Afrique

Le 21 janvier 2017, en Gambie, Yaya Jammeh met fin à ses 22 années de pouvoir absolu. Battu aux élections par Adama Barrow, il reconnaît d’abord sa défaite, puis la conteste et tente de se maintenir. La mobilisation internationale, à commencer par celle de la CEDEAO, aura raison de son entêtement, d’autant qu’il sera lâché par une partie de l’armée. Réfugié au Sénégal, Adama Barrow rentre au pays et prend ses fonctions le 26 janvier.

Après 38 ans de pouvoir, Eduardo Dos Santos renonce finalement à se représenter à la Présidence de l’Angola et laisse la place le 26 septembre 2017 à Joao Lourenço. Les Angolais n’en ont toutefois pas terminé avec le clan Dos Santos. L’ancien chef de l’Etat conserve la présidence du parti au pouvoir et ses proches contrôlent des pans entiers de l’économie.

Le 21 novembre 2017, le doyen des chefs d’Etat africains, Robert Mugabe remet sa démission après 37 années à la tête du Zimbabwe. Le héros de l’indépendance de l’ex Rhodésie du Sud a commis l’erreur fatale de limoger son vice-président Emmerson Mnangagwa pour ouvrir sa succession à son épouse Grace. L’armée l’abandonne. Son parti l’exclut. Réfugié en Afrique du Sud, Emmerson Mnangagwa rentre au pays et prête serment le 24 novembre.

2) La CEDEAO annonce sa monnaie pour 2020, alors que le Franc CFA est de plus en plus contesté

Quoi qu’il arrive, les jours du Franc CFA sont comptés. Il sera probablement remplacé dans les 2 à 3 ans à venir, par une monnaie de la CEDEAO.

Mais la transition s’annonce longue et délicate car tous les pays concernés ne partagent pas le même niveau d’urgence. Dans la zone UEMOA, le Franc CFA, ressenti par une population croissante comme le symbole d’une domination française persistante, est devenu un problème politique majeur, qui pourrait bien se transformer en boulet lors des prochaines échéances électorales. Mais le Nigeria, qui pèse plus de 70% du PIB de la CEDEAO, ne partage pas ce problème et préfère prendre son temps avant de s’engager dans l’aventure commune. D’autant que la question reste posée à propos d’un éventuel arrimage de cette nouvelle monnaie à l’euro.

3) L’avancée du Maroc en Afrique

Le 30 janvier 2017, le Maroc revient dans l’Union Africaine après avoir claqué la porte de l’institution en 1984. Le 6 juin 2017, lors du 51e sommet de la CEDEAO à Monrovia, il décroche un accord de principe pour son adhésion à l’organisation ouest-africaine. Dans le même temps, le roi Mohammed VI multiplie les contacts pour établir des partenariats économiques, y compris en Afrique anglophone.

Mais la percée marocaine rencontre tout de même quelques résistances. Pour son retour au sein de l’UA, le royaume chérifien a dû accepter une cohabitation avec les indépendantistes sahraouis. Quant à son adhésion à la CEDEAO, elle suscite des inquiétudes parmi les chefs d’entreprises ouest-africains, et même une franche opposition des principales organisations patronales du Nigéria. Politiquement, l’organisation sous-régionale craint également d’importer en son sein le conflit maroco-algérien sur le Sahara occidental. Lors de son 52e sommet qui s’est tenu à Abuja en décembre 2017, la CEDEAO a finalement décidé de reporter à 2018 sa décision sur le Maroc, et de la réexaminer à la lumière d’une étude d’impact à réaliser.

4) Le FMI de nouveau à la rescousse de la CEMAC

Alors que l’UEMOA prévoit une croissance en 2017 proche de 7%, l’autre zone CFA, la CEMAC, se bat pour garder la tête hors de l’eau. La chute des prix des matières premières, et plus particulièrement du baril de pétrole, a dangereusement déséquilibré les budgets. Des rumeurs persistantes de dévaluation ont maintenant laissé place aux potions amères du FMI.

Le Cameroun fait toutefois preuve de résilience grâce, en grande partie, à ses investissements publics, et le Gabon parvient à limiter les dégâts par une politique volontariste de diversification. En revanche, le Congo tente de répondre à la crise par un accroissement de sa production pétrolière et donne un coup de frein brutal au développement de ses infrastructures. Impuissante, la Guinée équatoriale voit son économie se contracter de 7,4% en 2015 et de 10% en 2016. Quant au Tchad, il s’englue dans un conflit avec Glencore, le géant suisse du négoce de matières premières avec lequel le pays avait imprudemment contracté une dette de 1,4 milliard de dollar.

5) L’Afrique championne du monde des énergies renouvelables

Dans le monde, sur les 10 pays qui utilisent la plus grande proportion d’énergies renouvelables, 7 sont africains. Selon une étude du World Economic Forum, l’Ethiopie est le pays le plus écologique du monde avec 93,9% d’énergie produite à partir de sources renouvelables. L’électricité de la Zambie, du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya, du Togo et du Nigéria est produite à plus 80% par le renouvelable.

L’hydroélectricité, la géothermie, le solaire, l’éolien et la biomasse sont les principales technologies utilisées. Sur le plan énergétique, le modèle de développement de l’Afrique semble résolument tourné vers le futur.

Parmi les autres sujets les plus cités :

Afrique du Sud : la déliquescence de la présidence Zuma et l’espoir Ramaphosa

La levée des sanctions internationales qui ont bridé le Soudan pendant 20 ans

Les conséquences pour l’Afrique du retrait américain de l’Accord de Paris

L’élection d’Emmanuel Macron et sa tournée africaine

Le nième report des élections en RDC

Les sujets retenus dans les secteurs

En Finance

Le JSE va accueillir le premier fonds indiciel coté, ciblant des actifs boursiers africains, hors Afrique du sud Tidjane Thiam en passe de réussir son pari à la tête du Crédit Suisse Le groupe Ecobank toujours plombé par 864 millions $ de créances douteuses Attijariwafa Bank revendique plus d’un milliard $ d’investissements réalisés en Afrique, au cours des sept dernières années Le scandale Steinhoff fait perdre 12 milliards $ à ses investisseurs dont 2,8 milliards $ pour le sud-africain Christo Wiese

En Agro

La Côte d’Ivoire franchit la barre des 2 millions de tonnes de cacao La production de maïs de l’Afrique du Sud culmine à son plus haut niveau de l’histoire Madagascar : le cyclone Enawo et ses conséquences sur la filière vanille Accord entre le Burkina Faso et Monsanto dans la crise du coton transgénique Sénégal : l’autosuffisance rizicole sera finalement pour 2018

En Electricité

L’Afrique du Sud revoit ses ambitions nucléaires à la baisse Afrique du sud : la série des scandales de l’Eskom et le dénouement de la polémique sur les énergies renouvelables Le Burkina Faso inaugure la plus grande centrale solaire d’Afrique de l'Ouest Le taux d’électrification de la Tanzanie augmente de 30% en deux ans Madagascar entame le redressement de la Jirama

En Hydrocarbures

La prolongation de l’accord de Vienne sur la réduction de l’offre globale en pétrole La décision de la Banque mondiale et de PNB Paribas de ne plus financer l’amont pétrolier En 2017, l’industrie pétrolière a enregistré son plus faible volume de découvertes de pétrole depuis 1940 L’entrée en production du champ égyptien Zohr, le plus grand gisement gazier de la Méditerranée La fin de la bataille judiciaire entre la Côte d’Ivoire et le Ghana autour du périmètre pétrolier Tweneboa-Enyenra-Ntomme (TEN).

En Mines

Bras de fer entre Acacia Mining et la Tanzanie qui dénonce 20 années de sous-déclarations de production La nouvelle charte minière en Afrique du Sud exige 30% de participation pour les actionnaires noirs Le Ghana signe avec la Chine un MoU de 10 milliards $ pour développer son industrie de la bauxite Rd Congo : près de 750 millions $ des revenus de Gécamines disparus entre 2011 et 2014 (Carter Center) Guinée : 20 milliards $ de la Chine pour financer les infrastructures en échange de concessions minières

En TIC & Télécoms

Sénégal, Togo, Sierra Léone, Côte d’Ivoire, Mali, Guinée et Burkina Faso s’entendent pour supprimer les frais de roaming entre eux Le groupe Etisalat se retire du Nigeria L’UIT et la FAO signent un accord de partenariat pour promouvoir l’innovation TIC dans l'agriculture Orange lance Orange Digital Ventures Africa, son véhicule d’investissement dédié aux projets innovants sur le continent IBM lance un programme de formation TIC pour 25 millions de jeunes Africains.

En Communication

Le rachat de la 20th Century Fox par Disney La fulgurante percée de Kwese TV et son partenariat avec ESPN La création d'Iflix Africa La mort d'Afrostream Les soucis de Canal Plus en Afrique et en France

Merci de votre fidélité et très bonne année 2018 !