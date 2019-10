Afrique du Sud : Northam Platinum acquiert de nouveaux actifs près de son projet Eland

(Agence Ecofin) - Northam Platinum a conclu un accord avec Eastplats pour racheter ses actifs de métaux du groupe du platine de Maroelabult, situés près de son projet Eland, en Afrique du Sud. Le montant de la transaction est estimé à 20 millions de rands.

Les actifs concernés comprennent des permis miniers, des infrastructures et équipements, ainsi que les propriétés associées. Ils étaient détenus par Barplats Mines, une filiale d’Eastplats. Sous réserve d’approbation par les autorités sud-africaines, Northam prendra le contrôle des actifs à partir du 1er novembre et prendra en charge les frais d’entretien et de maintenance de l’ordre des 6 millions de rands l’an.

Pour la compagnie cotée à Johannesburg, cette acquisition renforcera non seulement son empreinte sur les métaux du groupe du platine, mais offrira de meilleures perspectives pour le développement de sa mine Eland.

« Northam se réjouit à l’idée de tirer les avantages des synergies entre les actifs de Maroelabult et Eland et nous sommes confiants que les actifs de Maroelabult apporteront une contribution positive au développement continu d’Eland », a déclaré Paul Dunne, PDG de la compagnie.

Selon les estimations actuelles, la mine Eland aurait la capacité de produire annuellement 150 000 onces de métaux du groupe du platine. L’entrée en production est prévue pour 2020.

