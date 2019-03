Afrique du Sud : bilan « positif » pour Jubilee Metals pour le semestre terminé en décembre

(Agence Ecofin) - Le groupe Jubilee Metals a enregistré un bilan « positif » sur ses opérations sud-africaines durant le semestre terminé le 31 décembre 2018. Il a rapporté cette semaine un bénéfice par action de 0,06 p contre une perte par action de 0,025 p au cours de la période correspondante en 2017.

Jubilee a enregistré un bénéfice de 760 000 £, soit une hausse de 274% en glissement annuel. Ses revenus ont augmenté de 39% à 8,33 millions £ alors que ses flux de trésorerie opérationnels ont plus que quadruplé à 1,17 million £. Au cours des six mois, la production de métaux du groupe du platine de la société a augmenté de 85% pour atteindre 12 288 onces.

« Les résultats de la période sous revue mettent en évidence la croissance continue des bénéfices de Jubilee alors que le projet Hernic continue de fournir de solides résultats opérationnels et financiers, qui seront encore renforcés par l'acquisition des opérations de chrome de PlatCro et la mise en service du projet de chrome fin Dilokong », a déclaré le président non exécutif Colin Bird.

Jubilee Metals est cotée sur le marché AIM de la bourse de Londres et le marché Alt-X de la bourse de Johannesburg.

