Afrique du Sud : 5 270 emplois menacés par la restructuration des activités à la mine Marikana

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, 5 270 travailleurs (3 904 salariés et 1 366 contractuels) de la mine de platine Marikana, perdront leurs emplois dans le cadre de la restructuration des opérations que prévoit d’effectuer Sibanye-Stillwater. C’est ce qu’a indiqué mercredi la compagnie, qui a réalisé sur les trois derniers mois un examen détaillé du projet après son acquisition via le rachat de Lonmin.

« La restructuration proposée vise à assurer la viabilité de l’exploitation de Marikana […]. », a déclaré le PDG de Sibanye, Neal Froneman. Il a précisé que les pertes d’emplois potentielles ont été revues à la baisse parce que le processus d’examen a conclu que certains puits, auparavant menacés, pouvaient continuer de fonctionner.

« Dans l’ensemble, le résultat (de la restructuration, NDLR) sera une entreprise plus durable, capable d’assurer l’emploi de la majorité de la main-d’œuvre de Marikana pour une période beaucoup plus longue », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le rachat de Lonmin et ses opérations de Marikana par Sibanye a été finalisé, en juin dernier, sur fond de protestations de la part du syndicat AMCU qui craignait les plans de suppression de plus de 13 000 emplois prévus par la société. Si le syndicat a réclamé devant la justice l’annulation de la transaction, il n’a pas obtenu gain de cause.

Lire aussi :

18/09/2018 - Afrique du Sud : la Commission de la concurrence approuve la transaction entre Sibanye et Lonmin, avec des « conditions »