Zambie : de nouveaux équipements pour améliorer les performances de la mine d’émeraude Kagem

(Agence Ecofin) - Kagem Mining, filiale détenue à 75% par Gemfields, a annoncé cette semaine avoir investi 11 millions $ dans de nouveaux équipements pour accroître l'efficacité opérationnelle de sa mine d'émeraude Kagem, créant ainsi de nouveaux emplois locaux qualifiés.

Les équipements comprennent 13 camions-bennes articulés (ADT) d'une capacité nominale de 45 t chacun, deux pelles hydrauliques de 6 m3 et des équipements de service, y compris une tondeuse à eau d'une capacité de 36 000 litres, un manipulateur de pneus, un télescopique et d'autres équipements auxiliaires.

« Cette injection de capitaux supplémentaires permettra d'améliorer la productivité et l'efficacité tout en réduisant les coûts d'exploitation. Elle générera de nouveaux emplois directs, permanents et ouvrant droit à pension pouvant aller jusqu'à 100 emplois directs et 70 emplois indirects », a déclaré le DG de la société, Prahalad Kumar Singh.

Il a indiqué que la préférence sera donnée aux communautés de Lufwanyama pour les offres d'emploi.

Kagem investira, apprend-on, dans la formation des employés dans les domaines techniques et opérationnels, « avec un accent particulier sur la sécurité du personnel et des biens et sur le bien-être des employés ».

« Nous sommes déterminés à investir pour l'avenir, non pas pour des gains à court terme, mais pour une croissance durable à long terme pour l'entreprise, le gouvernement, les employés et toutes les autres parties prenantes », explique M. Singh.

La mine Kagem est le plus grand producteur mondial d'émeraudes et représente environ 25% de la production mondiale de la pierre précieuse. Gemfields y a découvert en octobre l’Inkalamu, une émeraude de 5 655 carats.

Louis-Nino Kansoun

