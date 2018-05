Sénégal : Avenira nomme la firme Wood pour l’étude de faisabilité bancable du projet d’expansion de Baobab

(Agence Ecofin) - Une étude de faisabilité bancable (BFS) est actuellement en cours pour le projet d’expansion consistant à développer le gisement Gadde Bissik du projet de phosphate Baobab, au Sénégal. Avenira, la compagnie détentrice du projet, a annoncé ce mercredi qu’elle a nommé la firme Wood Plc, ex Amec Foster Wheeler, pour réaliser l’étude qui a déjà commencé.

La BFS se déroulera en deux phases, une première qui portera sur une simple étude de faisabilité (prévue pour fin juillet) et une seconde sur l’étude de faisabilité bancable finale (prévue pour fin 2018). L’objectif est, apprend-on, de fournir à partir des travaux menés jusque-là, une base de conception définitive pour l’ingénierie détaillée et la gestion de la construction, ainsi qu’une usine de traitement d’une capacité de 1 million de tonnes par an de concentré.

«Wood amène une équipe d’exploitation et de traitement de première classe pour le projet d’expansion […]. Nous sommes ravis de travailler avec eux en tant que responsables de l’ingénierie : nous avons une association gagnante en place.», commente le PDG d’Avenira, Louis Calvarin.

Par ailleurs, la compagnie rapporte également que le projet Baobab héberge désormais une ressource indiquée de 42 millions de tonnes (titrant 19,4% de P2O5) et une ressource inférée de 320 millions de tonnes (titrant 16% de P2O5).

