Le Ghana s’intéresse à l’industrie pétrochimique

(Agence Ecofin) - Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo (photo) a affirmé que les déchets pétroliers issus du processus de production de l’or noir, seront bientôt utilisés pour créer des actifs, notamment dans la pétrochimie.

Cette annonce a été faite à Londres le samedi dernier, dans le cadre du Sommet Afrique de la London Business School, sur le thème «Le rôle important de l'industrialisation».

« Nos champs pétrolifères nous fournissent l'opportunité parfaite de créer une industrie pétrochimique au Ghana. », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par My Joy Online.

Pour l’instant, un projet de construction d’une usine pétrochimique est en cours d’élaboration, à en croire le dirigeant. Et il permettra de produire à l’échelle industrielle pour les marchés local et régional des plastiques, de la peinture, du caoutchouc, des engrais, des détergents, des colorants, du textile et du bitume pour la construction des routes.

Si aucune date n’a été annoncée pour la mise en œuvre de ce projet, le président Akufo-Addo a expliqué que le pétrole ghanéen présente l'opportunité parfaite de transformer la structure de l'économie ghanéenne à travers l'industrialisation et les activités commerciales à valeur ajoutée.

Olivier de Souza