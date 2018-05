Algérie : Total signe un accord de 1,5 milliard $ avec Sonatrach pour installer une usine pétrochimique

(Agence Ecofin) - En Algérie, le géant français, Total, vient de signer avec la société publique des hydrocarbures, Sonatrach, un accord d’une valeur de 1,5 milliard de dollars pour ériger une usine pétrochimique dans la zone pétrochimique d’Arzew, à Oran.

L’usine aura une capacité de production annuelle de 550 000 tonnes de polypropylène et de 650 000 tonnes de propane et sera contrôlée à 51% par la Sonatrach et à 49% par Total.

Selon Reuters, l’annonce a été faite par Abdelmoumen Ould Kaddour, le PDG de la société publique, après une cérémonie de signature qui a vu la présence des cadres des deux entités. « Je suis heureux de dire que nous produirons des dérivés pétrochimiques, pas seulement du pétrole et du gaz », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Total a déclaré que le projet qui s’inscrit dans sa stratégie de croissance dans la région, lui permettra de tirer parti de la demande mondiale en dérivés pétrochimiques.

La production dont la date de lancement n’a pas été encore annoncée, sera destinée à satisfaire en priorité la demande locale.

Olivier de Souza