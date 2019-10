L’Angola adhère au Centre régional de contrôle et de surveillance des pêches de la SADC

(Agence Ecofin) - L’Angola a signé le 17 octobre dernier, la Charte établissant le Centre de coordination pour le contrôle, le suivi et la surveillance des pêcheries (MCSCC) de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Ce faisant le pays devient le 8e membre du bloc à ratifier ladite Charte, après le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la Zambie, le Lesotho, Eswatini et l’Afrique du Sud.

Rappelant le rôle important joué par les pêcheries dans les moyens de subsistance du pays et de la région en général, Maria Antonieta Baptista, ministre de la Pêche et de la Mer s’est engagée à plaider pour l’adhésion des autres membres de la communauté économique régionale.

La Charte de la MCSCC vise à fournir un cadre réglementaire pour l’installation et l’opérationnalisation d’un organisme visant à coordonner les mesures relatives à la surveillance et au contrôle des pêcheurs à l’échelle de la région.

Elle entend notamment renforcer la coopération régionale dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

Pour rappel, la pêche contribue à hauteur de 5 % du PIB angolais et emploie 300 000 personnes.

