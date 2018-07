Gabon : la FAO et ses partenaires passent en revue la contribution des pêches maritimes aux économies de la sous-région

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a organisé, ce jeudi 19 juillet 2018, à Libreville, au Gabon, la deuxième réunion du groupe thématique Pêche, axée sur le thème « Pêche maritime et croissance économique durable : situation et potentiel dans la sous-région ».

Cet atelier, organisé en partenariat avec le ministère de la Pêche et de la Mer et la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée (COREP), avait pour objectif d’évaluer le potentiel, analyser les défis de la pêche maritime dans la sous-région et échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour concilier et exploiter de manière durable ce secteur. Il consistait également à tabler sur les leviers pouvant permettre l’optimisation de la croissance économique pour un développement inclusif et la conservation des ressources halieutiques.

Cette rencontre qui a vu la participation des partenaires au développement et bailleurs de fonds, des ambassadeurs des pays de la sous-région, du ministère de l’Economie, du Conseil national de la mer et des acteurs du secteur privé, a permis d’apporter des informations explicites aux différentes parties prenantes.

Dans une approche participative, ces derniers ont permis la compréhension du thème à débattre et fait des propositions concrètes pour la prise d’actions en faveur des groupes cibles. Ils ont également analysé la faisabilité dans la mutualisation des efforts, le leadership, la mobilisation des ressources, la prise de décision et le renforcement de partenariat. Il s’agissait, enfin, d’échanger et de partager les expériences sur les cas de réussite dans la gestion et le développement de la pêche.

De façon spécifique, cette réflexion thématique a permis aux différents acteurs d’évaluer la contribution des pêches maritimes aux économies de la sous-région, mais également de mettre en perspective leurs potentialités pour assurer une croissance économique durable, génératrice de revenus et d’emplois décents.

Lors de l’ouverture des travaux, Hélder Muteia est revenu sur le rôle important de la pêche maritime dans les économies de la sous-région, mais également de l’apport du poisson dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces pays.

« L’importance du poisson pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est l’une des denrées alimentaires les plus échangées et consommées au monde, est bien perçue en Afrique Centrale. En effet, les pays de la sous-région figurent parmi ceux où la consommation de poissons per capita est l’une des plus importantes en Afrique, voire dans le monde. Mais aujourd’hui, le secteur suscite surtout l’attention des gouvernements de la sous-région, comme l’une des sources de croissance économique et l’un des leviers potentiels de diversification des économies d’Afrique centrale », a-t-il déclaré.

Occasion pour le Secrétaire exécutif de la COREP, Emile Essema, de souligner, à son tour, que « Les différents acteurs ont marqué leur intérêt et ont apprécié cette initiative qui, dans une approche participative, a permis de mettre en avant plusieurs pistes de solutions qui permettraient au secteur de la pêche de contribuer à la croissance économique durable des Etats ».

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la Pêche et de la Mer n’a pas manqué de souligner l’intérêt que le gouvernement accorde au secteur de la pêche. Elle a, de ce fait, remercié la FAO et la COREP pour cette initiative qui contribue au rayonnement du secteur dont elle à la charge.

Il est à noter que cette deuxième réunion du groupe thématique fait suite à la 33ème Session du Comité des pêches de la FAO, qui s’est tenue du 09 au 13 juillet 2018, à Rome, en Italie. L’occasion y a été donnée de rappeler le rôle essentiel que jouent les ressources halieutiques pour le développement socio-économique des nations et les enjeux associés à leur exploitation rationnelle et durable.

Stéphane Billé