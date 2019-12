Cameroun : la production halieutique s’est établie à 289 764 tonnes de poissons, à fin octobre 2019

(Agence Ecofin) - Selon les données recueillies auprès du ministère de l’Elevage (Mina), au cours des dix premiers mois de l’année 2019, les estimations des productions halieutiques au Cameroun sont d’environ 289 764 tonnes. Dans le détail, on enregistre 271 317 tonnes de poissons pour la pêche artisanale, 11 370 tonnes de poissons pour la pêche industrielle et 7 077 tonnes de poissons pour l’aquaculture.

Pour booster cette production, le Minepia affirme avoir finalisé les procédures de construction d’un marché moderne de vente de poisson à Youpwé à Douala. A cet effet, une mission de signature du contrat avec l’entreprise cocontractante est programmée au Japon pour la période allant du 14 au 20 décembre 2019. Le démarrage effectif des travaux sur le terrain est prévu en 2020. Par ailleurs, trois nouvelles unités de production de glace à Douala, Limbe et Idenau ont été acquises pour l’amélioration de la réduction des pertes post-capture.

En outre, le Minepia revendique la mise en place des modalités de collecte et de conservation des produits de l’aquaculture et des moyens pour encourager les partenariats entre les aquaculteurs et les acteurs impliqués dans la commercialisation du poisson. C’est ainsi qu’un accord a été trouvé avec la Mission de régulation des approvisionnements en produits de grande consommation (Mirap), pour permettre aux pisciculteurs d’écouler leurs productions lors des marchés périodiques ou dans les sites de vente.

SA