Golden Star a produit près de 50 000 onces d’or sur ses opérations ghanéennes au troisième trimestre

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Golden Star Resources a produit un total de 49 392 onces d’or sur ses opérations ghanéennes durant le troisième trimestre 2019. Cela représente une baisse de 14 % en glissement annuel, et une hausse de 2 % par rapport à la production du deuxième trimestre de l’année.

Entre juillet et septembre 2019, la mine Wassa a produit 34 565 onces d’or (-9 % en glissement annuel) en raison de teneurs de traitement plus faibles, alors que Prestea a produit 14 827 onces (-22 %). Les revenus de la compagnie durant la période étaient de 69,5 millions $, en hausse par rapport aux 61,9 millions $ du second trimestre. Elle a vendu un total de 48 538 onces d’or.

« Durant ce troisième trimestre, la performance sur nos deux opérations était en concordance avec les prévisions, avec des volumes de production et des coûts similaires à ceux du trimestre précédent », a commenté le PDG, Andrew Wray.

Golden Star Resources exploite depuis 2017 les mines souterraines Prestea et Wassa qui produisent un total de 270 000 onces par an. C’est notamment la montée en puissance de ces deux mines qui a fait atteindre un nouveau palier de production au Ghana, actuel leader de l’or en Afrique.

