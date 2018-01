Zimbabwe : la production aurifère devrait atteindre un record de 30 tonnes en 2018 (Chambre des mines)

(Agence Ecofin) - En 2018, la production d’or du Zimbabwe devrait augmenter pour atteindre un nouveau record de 30 tonnes, a déclaré mardi, Pardon Chitsuro, un responsable de la Chambre des mines lors d’une réunion de travail.

Selon ses propos, rapportés par Reuters, cette performance devrait être portée par une hausse du rendement de la plupart des producteurs du pays, qui a produit en 2017, 24,8 tonnes d’or.

S’il arrive à atteindre ses objectifs de production pour l’or, le Zimbabwe se rapprocherait un peu plus du top 5 des plus grands producteurs du métal précieux en Afrique.

Ce top 5 est constitué de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Soudan, du Mali et de la Tanzanie, le dernier produisant plus de 40 tonnes par an.

M. Chitsuro a, par ailleurs, indiqué que la production de platine, pour lequel le pays est troisième producteur mondial, devrait aussi augmenter à 15,5 tonnes cette année contre 14,2 tonnes en 2017.

Le Zimbabwe produit également du diamant et du ferrochrome.

Louis-Nino Kansoun