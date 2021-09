Côte d’Ivoire : la mine d’or Séguéla produira son premier lingot d’or mi-2023

(Agence Ecofin) - Selon l’étude de faisabilité publiée en avril 2021, le projet aurifère ivoirien Séguéla peut livrer plus d’un million d’onces en neuf ans. Le canadien Fortuna Silver Mines l’a acquis grâce au rachat de la compagnie minière Roxgold et vient de lancer les travaux de construction.

Le Conseil d’administration de Fortuna Silver Mines a approuvé la construction de la mine d’or Séguéla en Côte d’Ivoire. C’est l’annonce faite le 29 septembre par la compagnie minière canadienne qui est devenue propriétaire du projet après avoir racheté Roxgold il y a quelques mois.

« Avec une durée de vie de neuf ans pour les réserves, une production annuelle d’or de 130 000 onces au cours des six premières années et des conditions économiques convaincantes, Séguéla devrait devenir notre cinquième mine en exploitation, avec un premier lingot d’or à la mi-2023 », a commenté Jorge A. Ganoza, PDG de la compagnie. Le dirigeant a précisé que la solidité financière de sa société lui permettait de mobiliser les 173,5 millions $ nécessaires aux travaux.

