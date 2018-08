Guinée : la mine d’or Siguiri est à l’arrêt

(Agence Ecofin) - En Guinée, les opérations à la mine d’or Siguiri détenue par SAG, une filiale d’AngloGold Ashanti, ont été suspendues cette semaine suite à une grève syndicale lancée le mardi 28 août 2018.

« Nous réclamons le départ du Ghanéen au poste de directeur de l’usine (Mohamed Touba Dansoko, NDLR) et que le Guinéen qui était là, reprenne son poste. Nous demandons également, le départ de tous les Ghanéens de l’usine.», a indiqué Tidiane Touré, SG du syndicat des travailleurs de SAG, dans des propos relayés par News de Guinée.

Parmi les autres points de revendication, on retrouve le retrait aux expatriés qui ont fait plus de 4 ans sur la mine et leur remplacement par des Guinéens ou encore le remplacement des ouvriers ghanéens en charge du projet d’extension de la mine, par des ouvriers guinéens.

La Société aurifère de Guinée qu’AngloGold détient à 85% a confirmé dans un communiqué, qu’une grève était en cours et a encouragé les employés ne souhaitant pas y participer à se présenter au travail.

En 2017, la mine Siguiri a produit 324 000 onces d’or, en hausse de 25% en glissement annuel.