Mali : African Gold Group lève des fonds pour faire avancer le projet Kobada

(Agence Ecofin) - Au Mali, les travaux devraient s’accélérer dans les prochains jours sur le projet aurifère Kobada. Le propriétaire African Gold Group a annoncé cette semaine, une levée de fonds de 5 millions $ pour continuer le développement du projet.

Pour réunir les fonds, la compagnie cotée à Toronto compte effectuer un placement privé de 23,8 millions d’unités d’action au prix unitaire de 0,21 $. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription donnant à son détenteur, le droit d’acquérir une action supplémentaire à 0,3 $.

Le projet Kobada n’est pas encore en production. Selon des estimations datant de 2016, il hébergerait des ressources globales de plus de 2,2 millions d’onces. African Gold Group est en train de travailler à affiner l’estimation et la catégorisation des ressources, ainsi que pour avoir plus de précisions sur sa portée.

Lire aussi :

29/09/2017 - Mali : Hummingbird Resources acquiert 50% de participation dans le projet Kobada