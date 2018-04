Mali : 18 785 onces d’or produites à Yanfolila au premier trimestre

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Hummingbird Resources a publié lundi, le bilan opérationnel de son projet aurifère Yanfolila (Mali), pour le compte du premier trimestre 2018. La mine a produit un total de 18 785 onces d’or à une teneur moyenne de 2,96 g/t, dont 9 912 onces au mois de mars.

Dans le même temps, la société a vendu au cours de la période, un total de 11 941 onces pour un prix moyen de 1 332 $/once. «Les progrès étaient solides et je suis ravi que nous ayons pu déclarer la production commerciale depuis le 1er avril 2018, l’usine ayant fonctionné à plus de 95% de sa capacité nominale au mois de mars et continué à 100% en avril.», a déclaré le PDG, Dan Betts.

Pour rappel, Yanfolila est entré en production en décembre 2017 et Hummingbird prévoit d’y produire durant la première année d’opération, 130 000 onces d’or.

Louis-Nino Kansoun

