Ghana : Goldplat termine l’installation de son usine d’élution, à Tema

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Goldplat a annoncé, jeudi, que sa filiale ghanéenne Gold Recovery Ghana (GRG) a terminé l’installation et la mise en service d’une nouvelle usine d’élution et de tous les équipements connexes, sur son site de récupération d’or à Tema.

Lors du renouvellement, en décembre 2016, de la licence d’achat et de vente d’or au Ghana de GRG, l’une des exigences était qu’une usine d’élution soit installée et en production, avant le 30 juin de cette année.

« Avoir l'infrastructure pour éluer et fondre sur le site, au Ghana, remplit non seulement les exigences énoncées dans le renouvellement de la licence, mais cela a un sens économique pour GRG, Goldplat et la communauté locale », a déclaré la société.

La compagnie dirigée par le CEO Gerard Kisbey-Green (photo) est cotée sur le marché AIM de la bourse de Londres. Elle détient des actifs aurifères au Ghana, en Afrique du Sud, ainsi qu’au Kenya.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

07/02/2017 - Kenya : Goldplat met en service une nouvelle usine de traitement à Kilimapesa