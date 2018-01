Sénégal : la mine d’or de Mako entre en production

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Toro Gold a annoncé lundi, l’entrée en production de sa mine d’or de Mako, au Sénégal. La première coulée (41,2 kg) est survenue le 26 janvier 2018, soit deux semaines plus tôt que prévu.

«Nous sommes ravis d’annoncer l’atteinte de cette étape importante pour la compagnie plus tôt que prévu et en dessous du budget.», commente le PDG, Martin Hogan, qui précise qu’il aura fallu à sa société, six ans depuis la découverte de Mako, pour produire le premier lingot d’or.

La compagnie compte désormais faire avancer les opérations vers la phase de production commerciale à un état stable, d’ici la fin du premier semestre de l’année en cours. Le taux annuel de production devrait être de 135 000 onces.

Le projet Mako a une durée de vie estimée à 8 ans et héberge des ressources minérales d’environ 1 million d’onces à une teneur moyenne de 2,25 g/t selon le JORC.

Louis-Nino Kansoun

