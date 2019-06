Mozambique : Gemfields recherche de l’or près de ses concessions de rubis de Montepuez

(Agence Ecofin) - Gemfields a conclu avec la société mozambicaine Mwiriti un accord de coentreprise pour chercher de l’or sur de nouvelles licences situées près de ses opérations de rubis à Montepuez. Selon les termes convenus, la compagnie détiendra 75% de la coentreprise.

Après leur succès sur le rubis, les deux sociétés se tournent vers l’or et d’autres minéraux. Mwiriti fournira à la coentreprise six demandes de concessions et six permis d’exploration. De son côté, Gemfields apportera son expérience en matière d’exploration et de développement de projets, ainsi que le financement nécessaire.

« Bien qu'il s'agisse d'occasions à un stade précoce, des minéralisations aurifères secondaires ont été observées et récupérées en petites quantités dans plusieurs zones du portefeuille de permis, ce qui constituera donc notre principal objectif au cours de l'année à venir », a déclaré le PDG, Sean Gilbertson (photo).

Gemfields se focalise en Afrique sur ses actifs de pierres précieuses qui comprennent le projet de rubis de Montepuez (Mozambique) et celui d’émeraude de Kagem (Zambie).

Lire aussi :

14/05/2019 - Mozambique : Gemfields dénonce une nouvelle forme d’esclavage dans les mines de rubis