Le Conseil mondial de l’or veut établir un nouveau cadre pour une exploitation aurifère responsable

(Agence Ecofin) - Le Conseil mondial de l’or (WGC) a publié mardi l’exposé-sondage de ses « Principes pour une exploitation minière responsable ». Le projet a pour but d’établir un cadre complet et crédible grâce auquel les compagnies aurifères peuvent s’assurer que leur or a été produit de manière responsable.

En collaboration avec ses membres qui comprennent plusieurs acteurs de l’industrie aurifère, le WGC a défini des principes qui traitent les principales questions environnementales, sociales et de gouvernance du secteur.

Ces questions incluent la conduite éthique, la sécurité et la santé, les droits humains, les droits du travail, la collaboration communautaire, la gestion environnementale, la consommation d'eau et d'énergie, le changement climatique, la transparence de la chaîne d'approvisionnement, l'engagement et la responsabilité.

Si le premier projet a été publié pour consultation en 2018, l’objectif de cet exposé-sondage est d’intégrer les commentaires des parties prenantes, notamment les gouvernements, la société civile, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et les investisseurs. Le WGC souhaite des informations supplémentaires avant la publication de la version finale.

« En publiant cet exposé-sondage et le cadre d'assurance qui l'accompagne, nous sollicitons des contributions supplémentaires pour nous assurer que les principes répondent à cet objectif et que les parties prenantes comprennent comment une assurance indépendante crédible sera réalisée », a déclaré Terry Heymann, directeur financier du WGC.

