L’industrie aurifère en effervescence après une proposition de fusion de près de 18 milliards $ de Barrick à Newmont Mining

(Agence Ecofin) - Quelques mois seulement après la fusion entre Barrick Gold et le britannique Randgold Resources, la nouvelle société créée Barrick a proposé une offre de fusion de 17,8 milliards $ à l’Américain Newmont Mining, un autre géant de l’or. La proposition intervient un mois après l’annonce du rachat par la société américaine du Canadien Goldcorp dans une transaction de 10 milliards $ visant à créer l’une des plus grandes sociétés aurifères au monde.

Selon les termes proposés par Barrick, les actionnaires de Newmont recevront 2,5694 actions ordinaires de Barrick pour chaque titre en circulation de Newmont. Ils détiendront 44,1% de la nouvelle entité fusionnée et les actionnaires de Barrick en détiendront 55,9%.

Par ailleurs, apprend-on, la transaction est soumise à l’annulation par Newmont de sa transaction avec Goldcorp, les dirigeants de Barrick estimant leur offre «nettement supérieure» à celle de la société canadienne. Si l’offre venait à être acceptée, la capitalisation boursière du nouveau groupe pourrait atteindre les 40 milliards $, la valeur actuelle nette avant impôts des synergies de 7 milliards $ et l’entité fusionnée devrait produire plus de 11 millions d’onces d’or par an, soit plus de 10% de la production mondiale.

«La fusion de Barrick et de Newmont créera clairement ce qui est de toute évidence, la meilleure société aurifère au monde, avec le plus grand portefeuille d'actifs d'or de premier rang.», a déclaré Mark Bristow (photo), DG de Barrick.

L’offre de Barrick peut être vue comme une volonté claire du géant minier de confirmer son rang de leader mondial de l’or, qui était menacé par la fusion entre Newmont et Goldcorp. Si un accord est trouvé, le plus gros perdant sera Goldcorp qui se retrouverait seul.

Barrick opère dans plusieurs pays africains notamment en RDC, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou encore en Tanzanie, tandis que Newmont exploite des projets aurifères au Ghana.

Lire aussi :

15/01/2019 - Newmont Mining fusionne avec Goldcorp pour devenir l’un des leaders mondiaux de l’or

24/09/2018 - vers une fusion de 18,3 milliards $ entre Barrick Gold et Randgold Resources