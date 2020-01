Tanzanie : le gouvernement et Barrick officialisent la création de leur coentreprise Twiga Minerals

(Agence Ecofin) - Le président tanzanien, John Magufuli, et Mark Bristow, PDG du géant minier Barrick, ont signé vendredi dernier les accords officialisant la création de leur coentreprise Twiga Minerals. La nouvelle entité commune s’occupera de l’exploitation des mines d’or de North Mara, Bulyanhulu et Buzwagi.

Cette signature est la matérialisation des accords conclus en octobre dernier entre Barrick et le gouvernement pour régler les conflits entre Acacia Mining, filiale défunte de la compagnie, et l’État. Le géant minier avait en effet accepté de verser 300 millions $ au gouvernement, fermer Acacia et créer une nouvelle société, Twiga Minerals. Cette dernière est détenue à 84 % par Barrick, le reste appartenant au gouvernement tanzanien qui touchera 50 % des bénéfices générés par l’ensemble des opérations minières.

Les avantages ne s’arrêtent pas là puisque Barrick a également indiqué qu’elle verserait 10 millions $ au cours des dix prochaines années pour la formation et le développement des compétences locales dans le secteur minier.

Pour rappel, Barrick dispute avec Newmont Goldcorp le statut de leader mondial de la production aurifère.

