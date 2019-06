L’australien Arrow Minerals fait son entrée dans le secteur aurifère burkinabé

(Agence Ecofin) - La compagnie australienne Arrow Minerals a conclu un accord pour acquérir Boromo Gold, une société privée détenant dix projets d’exploration aurifère au Burkina Faso. Le montant de la transaction est estimé à 2,9 millions de dollars.

« L'acquisition de Boromo donne à Arrow et à ses actionnaires un accès immédiat à un portefeuille de projets d'exploration aurifère dans un pays producteur d’or, en pleine croissance », a déclaré Steven Michael, DG d'Arrow.

Il a expliqué que Boromo détient la plupart des permis d’exploration depuis 2 ans et a effectué une première série de travaux, comprenant de la géochimie, des forages à la tarière et de la géophysique. Ces travaux ont permis d’identifier un certain nombre de cibles sur lesquelles Arrow Minerals pourra commencer ses activités de forage, qui seront menées par Capital Drilling.

Les projets aurifères de Boromo comprennent Divole Est et Divole Ouest (les plus avancés), ainsi que Boulsa, Gourma, Nako, Houndé Sud. Ces projets portent sur 12 licences d’explorations et deux demandes de permis totalisant une superficie de 2 013 km2.

Louis-Nino Kansoun