Côte d’Ivoire : le gouvernement octroie une licence d’exploration à IronRidge pour l’or de Zaranou

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a accordé à IronRidge Resources un permis d’exploration couvrant une superficie de 397 km2 pour le projet aurifère Zaranou. La compagnie a également obtenu une prolongation de 2 mois de la période exclusive convenue avec les vendeurs du projet (GeoServices Côte d’Ivoire et Atlas Resources).

« Nous sommes très heureux que le permis d'exploration du projet aurifère Zaranou ait été accordé plus tôt que prévu », a déclaré le PDG, Vincent Mascolo (photo, centre).

Selon lui, l’extension de la diligence raisonnable permet aux vendeurs de disposer d’un délai supplémentaire pour mener à bien les processus administratifs qui ont pris plus de temps que prévu.

Parmi les projets d’IronRidge Resources, on retrouve les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d’Adzope (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad).

